محلب : نسعى لحل مشاكل المستثمرين الأجانب فى أسرع وقت

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الشعب المصرى لا ينسى أبداً من وقف بجواره وقت الشدة ، وبعد ثورة 30 يونيو ، وقال ” سنظل نتذكر وقفة خادم الحرمين الشريفين ومساندته لنا ، وكذا دولة الامارات، والاشقاء العرب.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس ابراهيم محلب مساء اليوم عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين ، وذلك بحضور وزير الاستثمار وسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، بالاضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وقد رحب رئيس الوزراء فى بداية اللقاء بالمستثمرين ورجال الاعمال السعوديين على أرض بلدهم الثانى مصر ، مؤكداً على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين والسعى لتعزيز تلك العلاقات فى كافة المجالات ، واستعرض مجمل ما يحدث فى مصر من أحداث سياسية وإقتصادية وغيرها ، وقال ” إننا ندافع عن ديننا وأوطاننا ، وندفع فى سبيل ذلك الغالى والنفيس”.

وأضاف ” اننا نمر بمرحلة دقيقة ، ويجب علينا جميعاً التكاتف والوقوف صفاً واحداً فى مواجهة المشاكل والتحديات ، لأنه ليس لدينا رفاهية الخلاف ، وليس أمامنا إلا التكامل لكى ننجو”.

وتابع ” إننا نصر على استكمال بنود خارطة الطريق باجراء الانتخابات البرلمانية والانتهاء من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار والبناء ، ومثلما لدينا خريطة سياسية أجمع عليها المصريون ، لدينا أيضاَ خريطة اقتصادية نبنى عليها ، وتتمثل فى خطوات الاصلاح الادارى ونسف البيروقراطية وضرب الفساد ، والتعامل بشفافية تامة ، كما أن هناك ايضاً اصلاحا تشريعيا ، يتمثل فى اللجنة العليا للاصلاح التشريعى والتى تعمل على تنقية القوانين المختلفة ، ووضع قوانين تشجع على الاستثمار”.

وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة تعمل على حل مشاكل المستثمرين بصورة جادة ، ووعد بحل بعض المشاكل التى تواجه المستثمرين فى أقرب وقت ممكن.

ووجه المستثمرون السعوديون الشكر لرئيس الوزراء على القرارات التى تم توقيعها بخصوص حل عدد من المشكلات، مؤكدين أن استثماراتهم فى مصر قائمة وسيتم التوسع فيها.

وفى هذا الصدد ، عرض المستثمرون عددا من المشروعات القائمة والناجحة المقامة فى مصر ، وبالأخص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووعدوا بزيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

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أ ش أ