الداخلية: 4 عبوات ناسفة على شريط سكك حديد بنى سويف أدت لتوقف حركة القطارات

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه مساء اليوم السبت تبلغ بوقوع إنفجار بجوار شريط السكه الحديد خط (الفيوم / بنى سويف) بدائرة مركز شرطة الواسطى.

انتقلت الأجهزة المعنية لموقع الحادث على الفور، وتبين انفجار عبوة ناسفة وبجوارها جثة متفحمة لمجهول الهوية يرجح إصابته أثناء قيامه بزرع العبوة.

وحال قيام الأجهزة الأمنية بتمشيط خطوط السكه الحديد بنطاق محافظة بنى سويف عثر على جوال بداخله 3 عبوات ناسفة على خط ( أسوان / القاهرة) تمكن خبراء المفرقعات من إبطال مفعولها .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل لهوية المتوفى .. وكافة الملابسات المحيطه بالواقعة وضبط مرتكبيها .