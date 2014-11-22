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«بايدن» : تقديم 135 مليون دولار مساعدات أمريكية للاجئين السوريين

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«بايدن» : تقديم 135 مليون دولار مساعدات أمريكية للاجئين السوريين «بايدن» : تقديم 135 مليون دولار مساعدات أمريكية للاجئين السوريين

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عن تقديم نحو 135 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين المتضررين من الحرب الدائرة في سوريا.

وذكرت “ايه بي سي نيوز” الأمريكية، أن بايدن أوضح في تصريحات أدلى بها في اسطنبول أن هذه الدفعة الأخيرة من المساعدات الأمريكية ستستخدم في توفير الطعام للاجئين، مشيرا إلى أنها سترفع حجم المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة منذ بدء الأزمة في سوريا إلى أكثر من 3 مليار دولار.

وكان أكثر من 190 ألف شخص قد فروا من مدينة “كوبانى” السورية إلى داخل تركيا خلال الأسابيع الأخيرة.

أش أ

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