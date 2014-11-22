وزير النقل ينفي زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق يناير المقبل

قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، أنه لا صحة لما تردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى يناير المقبل، مؤكدًا أن أى زيادة فى أسعار التذاكر لابد أن تكون وفقًا لخطط ودراسات دقيقة.

وأضاف “ضاحى”، فى مداخلة هاتفية على فضائية CBC، أنه يجب على وسائل الاعلام تجنب الشائعات وإثارة الرأى العام، مشيرًا إلى أن دور الإعلام هو دعم المؤسسات والقرارات التى تصب فى مصلحة المواطن لا إثارة الأخبار الكاذبة.

وتابع “ضاحى”، أن المواطن المصرى هو أولوية وزارة النقل، مضيفًا أنه من حق المواطن أن يحصل على خدمة متميزة نظير التذكرة التى يحصل عليها.

وفى سياق آخر، أكد ضاحى أن وزارة النقل تتابع حادث انفجار عبوة ناسفة على شريط السكة الحديد ببنى سويف، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع كافة الاجهزة الأمنية تأمين كافة وسائل النقل حرصُا على حماية المواطنين.