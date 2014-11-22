محافظ سوهاج : إنهاء أعمال كوبري جرجا العلوى خلال 6 أشهر‎

أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج على أهمية كوبري جرجا العلوى والذى يمر على النيل ويمثل شريان للتنمية بمراكز المحافظة الجنوبية حيث يربط بين جرجا والبلينا وقراهم غرباً ومركز دار السلام شرقًاً وطريق البحر الاحمر كما يربط بين الطرق الزراعية السريعة والطريق الصحراوى الغربى ويساعد على انشاء مجتمعات عمرانية جديدة مع اتساع مساحة محافظة سوهاج بعد اعتماد التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات .

وتفقد المحافظ واللواء سعد الجيوشي رئيس هيئة الطرق والكبارى للأعمال الانشائية بالكوبري العلوى على النيل بمدينة جرجا بحضورالمهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة وقيادات هيئة الطرق والكباري .

وأضاف المحافظ أنه تم نزع ملكية الاراضى التى يحتاج لها المشروع مع صرف التعويضات لاصحاب تلك الاراضى والمنازل وان هناك بعض الحالات تواجة مشاكل مع هيئة المساحة فى تحديد الملكية واننا نراعى مصالح المواطنيين ونعمل من أجل الصالح العام وأننا اتفقنا اليوم مع الشركة المنفذة للمشروع بان يتم تسليم المرحلة الاولى للمشروع والمتمثلة فى انهاء الكوبري الذى يمرعلى الطريق الزراعى الغربي وترعة نجع حمادى الغربية ” الفؤادية ” خلال ثلاث شهورعلى أن يتم إنهاء الأعمال فى الجزء الذى يمر على خط السكة الحديد بعد 6 اشهر من الان على ان تقوم الشركة بتسليم باقى المشروع مع نهاية العام القادم وأن تلك الكباري على النيل تقلل من الأعتماد على المعديات بين جانبى نهر النيل.

ومن جانبة أوضح اللواء سعد الجيوسي رئيس هيئة الطرق والكباري أن الهيئة صرفت الأسبوع الماضى 8 مليون جنية للشركة المنفذه للمشروع وسيتم صرف مبلغ 20 مليون جنية خلال الايام القليلة القادمة من أجل الأسراع فى تنفيذ المشروع الحيوى لمحافظة سوهاج وأن طول المشروع 10 كيلو متر منها 3.5 كيلو متر كباري على ترعة نجع حمادى الغربية والطريق الزراعى الغربي والسكة الحديد وعلى نهرالنيل.

وأكد الجيوشى بأنه خلال الأيام القليلة القادمة سيشهد المشروع سرعة فى العمل للانتهاء منه وأن الهيئة ستقوم بسحب اى مشروع من شركات المقاولات التى لا تلتزم بالجدول الزمنى فى عملية التنفيذ.

وبعد أن تفقد المحافظ ورئيس هيئة الطرق والكباري أعمال المشروع بجرجا توجها الى تفقد اعمال مشروع كوبري العلوى على النيل بطما والذى يربط مدينة طما والطريق الزراعى الغربي بمركز البداري محافظة أسيوط شرقا والذى يخدم المدن الشمالية للمحافظة طما وطهطا غربا والبداري بأسيوط .

وأوضح المحافظ بأن هناك عدد من مشروعات الكبارى والطرق تحت الإنشاء بمدن المحافظة منها كوبري جرجا العلوى وكوبري طما وكوبرى طهطا على السكة الحديد وكوبري جرجا على السكة الحديد وأن كل تلك المشروعات تخدم عملية التنمية والاستثمار بالمحافظة.