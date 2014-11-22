أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

عمر صميدة يعتذر عن رئاسة المجلس القومي لشئون القبائل المصرية

Google+ Print
عمر صميدة يعتذر عن رئاسة المجلس القومي لشئون القبائل المصرية عمر صميدة يعتذر عن رئاسة المجلس القومي لشئون القبائل المصرية

الربان عمر المختار صميدة

وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومى للشئون القبائل المصرية ، رسالة الي شيوخ وابناء وبنات من ابناء القبائل العربية ، قائلا فيها “لقد اثرت على نفسي الابتعاد وإعفاء نفسي من مسئولية المشاركة في المجلس القومي لشئون القبائل المصرية ، حرصا على احترام ذاتي و سمو الفكرة لما وجدتة من عدم قدرتي على صعوبة تحقيق الهدف الاسمي وهو الذي حلمت به و جاهدت لتنفيذة وهو انشاء صرح شامل وجامع يرعى شئون القبائل ويجمع شملهم ولقد وجدت عثرات وعراقيل من صغار في الفكر والثقافة الذين لايملكون الخبرة ولا الحنكة ولا يحترمون سمو الفكرة ولا شهامة القبائل البدوية يتصدرون المشهد ويضعوا العراقيل ولا يعلموا احترام الكبار على الرغم من بذل الجهد الكبير من ادارة الدولة لانشاء هذا الصرح” .

وانهى رسالته قائلا :”عذرا للجميع وتقديرى وحبي لكم وسأظل خادما للفكرة من منطلق وطنى وشخصي وستظل علاقتي دائمة ولن تنقطع بكل من ساندني وشارك معي في هذا الحلم لرفعة وطننا العزيز” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا