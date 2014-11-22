عمر صميدة يعتذر عن رئاسة المجلس القومي لشئون القبائل المصرية

وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس المجلس القومى للشئون القبائل المصرية ، رسالة الي شيوخ وابناء وبنات من ابناء القبائل العربية ، قائلا فيها “لقد اثرت على نفسي الابتعاد وإعفاء نفسي من مسئولية المشاركة في المجلس القومي لشئون القبائل المصرية ، حرصا على احترام ذاتي و سمو الفكرة لما وجدتة من عدم قدرتي على صعوبة تحقيق الهدف الاسمي وهو الذي حلمت به و جاهدت لتنفيذة وهو انشاء صرح شامل وجامع يرعى شئون القبائل ويجمع شملهم ولقد وجدت عثرات وعراقيل من صغار في الفكر والثقافة الذين لايملكون الخبرة ولا الحنكة ولا يحترمون سمو الفكرة ولا شهامة القبائل البدوية يتصدرون المشهد ويضعوا العراقيل ولا يعلموا احترام الكبار على الرغم من بذل الجهد الكبير من ادارة الدولة لانشاء هذا الصرح” .

وانهى رسالته قائلا :”عذرا للجميع وتقديرى وحبي لكم وسأظل خادما للفكرة من منطلق وطنى وشخصي وستظل علاقتي دائمة ولن تنقطع بكل من ساندني وشارك معي في هذا الحلم لرفعة وطننا العزيز” .