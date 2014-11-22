حبس ضابط شرطة 4 أيام بتهمة الإتجار فى الآثار بأسيوط ‎

قررت نيابة ثان أسيوط بحبس ”عبد الناصر . ع ” نقيب شرطة من قوة مديرية أمن أسيوط، و “ممتاز. خ.” فلاح، ,و”محمود. ب”، حداد،4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليهم أثناء بيعهم 7 تماثيل أثرية لأحد تجار الآثار بأسيوط .

وكانت مديرية أمن أسيوط ألقت القبض على ضابط شرطة و2 من أصدقائه أثناء قيامهم ببيع عدد من القطع الأثرية لأحد تجار الآثار بأسيوط أثناء تواجدهما بجوار أحد الفنادق.

وتمكنت شرطتي السياحة والآثار وبالتنسيق مع مباحث قسم ثان أسيوط، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم 7 تمائيل أثرية وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.