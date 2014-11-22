صقر “السكرتير” الذى اتخذته السودان شعارًا رسميًا لها

إعداد: أحمد عبد الحميد

لطالما أعجب الإنسان بالحيوانات المحيطة به فى بيئاته المختلفة ، فمنهم من هو جميل الشكل والهيئة ، ومنهم من يتميز بالقوة المفرطة، وآخرين يمتلكون المهارة والبراعة ، ربما كان ذلك سببًا فى اتخاذ الأمم والشعوب لبعض الحيوانات شعارًا أو رمزًا لها ، مثل الأسد فى المملكة المتحدة ، والنسر فى بعض الدول العربية ، والباندا فى اليابان والتنين الخرافى فى الصين.

وبالنسبة للدول الأفريقية اتخذت السودان أحد الطيور الشهير رمزًا وشعارًا لها، هو طائر الكاتب أو الطائر السكرتير أو صقر الجديان ، والذى يتميز بهيئته المتميزة حيث يتدلى ريش من مؤخرة رأسه ويتجاوز طوله المتر الواحد.

يحظى الطائر بإعجاب الشعوب الأفريقية به لجمال هيئته وقوة جسده وقدرته على افتراس الفئران والقوارض والأفاعي التي تسبب لهم إزعاجاً في حقولهم وبواديهم.

شعار دولة السودان

وقد اتخذ السودان الطائر شعاراً رسمياً يظهر في علم رئيس الجمهورية وفي الأختام والأوراق الرسمية لهيئآت الدولة وفي الشارات العسكرية ناثراً جناحيه إلى أعلى وموجهاً رأسه نحو اليسار وريشات رأسه منفوشة، بينما يتوسط صدره درع تقليدي وفوق رأسه قصاصة مكتوب عليها “النصر لنا” باللغة العربية ،وقصاصة أخرى مماثلة تحته مكتوب عليها “جمهورية السودان”.

ويظهر الطائر في شعار جنوب أفريقيا كرمز لليقظة والقوة ونهضة جنوب أفريقيا الحديثة وكبريائها، ناثراً جناحيه إلى أعلى وملتفتاً نحو اليسار وريشات رأسه منتفشة، وهو يعلو درعاً تحته لافتة خضراء مكتوب عليها بلغة سكان جنوب أفريقيا الأصليين الخويسان ” فلتتوحد الشعوب المتنوعة”.

وظهرت صورة الصقر حتى الآن على 65 طابع بريد لأكثر من 30 بلداً في مختلف بلدان العالم ومنظماته، ومن بينها بلدان لا وجود له فيها مثل إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجزر المالديف و هيئة الأمم المتحدة.

شكله وهيئته

لطائر الكاتب ساقان طويلتان وجسمه مثل جسم الصقور وله ذنباً طويلاً يغلب عليه اللون الأسود، ويغطي الجزء العلوي من ساقيه ريش ناعم أسود اللون حتى الركبة، وتنتهي الساق بمخالب قوية، ويسود المنطقة التي بين عينيه وجهه لون برتقالي مائل إلى الحمرة وينتهي وجهه بمنقار معقوف الشكل حاد، وللطائر ريشات طويلة منتفشة تبرز من العرف نحو الخلف على نحو يجعلها أشبه بأقلام الريشة التي اعتاد أمناء المكاتب والكتبة حملها خلف آذنهم قديمًا، ومن هنا جاءت تسميته بالطائر السكرتير (أو الكاتب).

أماكن تواجده

يعيش طائر الكاتب في السهول العشبية المفتوحة في مناطق السافانا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في بلدان مثل السودان وجنوب السودان و أفريقيا الوسطى وحتى منطقة رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا وهو ليس من الطيور المهاجرة.

الصيد والغذاء

يقتات الطائر على الغزلان الصغيرة والأرانب البرية والجرذان والسناجب، حيث يفتح فمه الواسع ليبتلع الفريسة مرة واحدة أو يعدو خلفها ويهاجمها بقدميه ومنقاره حتى تموت أو يغمى عليها ويسهل ابتلاعها، وهو متخصص فى اصطياد الثعابين ، فهو يهجم على الأفعى ويضربها بجناحيه الكبيران، ثم ينقض عليها بضربات قوية من مخالبه حتى تموت، كما يصطاد طائر الكاتب السحالي والحشرات الكبيرة وبيض الطيور الأخرى.

أخطار تهدده بالانقراض

بالرغم من أن صغار طائر الكاتب تكون أحياناُ عرضة لخطر افتراسها من قبل الغربان، وصقور الحدأة التي تحوم فوق أعشاشه وفي غيابه، إلا أن الخطر الأكبر يكمن في ظاهرة التصحر التي يتسبب فيها الإنسان من خلال إزالة الأشجار، مما يهدد البيئة التي يتواجد فيها الطائر بالزوال، ولهذا السبب تم في عام 1968 م، إدراج نوع هذا الطائر في قائمة الأنواع المحمية بمقتضى اتفاقية أفريقيا لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية، وفي كل الأحوال فقد تمكن الطائر من التكيّف جيدا مع الأوضاع البيئية في الأراضي الصالحة للزراعة، حيث وجد فيها من الحيوانات، كالقوارض، ما يشكل فريسة له. كذلك يوجد بأعداد كبيرة في الحظائر المحمية العديدة في أفريقيا.