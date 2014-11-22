3 أحزاب بالسويس تعلن أسماء مرشحيها لإنتخابات مجلس النواب

أعلن حزب المؤتمر والمصريين الأحرار والتجمع بالسويس أسماء مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب القادمة ، حيث سيخوض المرشحين الانتخابات على المقاعد الفردية ولم يتم الاعلان عن المرشحين بالقوائم الانتخابية أنتظارا للتنسيق بين امانات الأمانة العامة للأحزاب بالقاهرة.

وقال عماد خاطر المحامي والقيادي بحزب المصريين الأحرار عن خوضه لانتخابات مجلس الشعب فى الدائرة الاولي حيث سبق وأن خاض خاطر الانتخابات الماضية على رأس قائمة الكتلة المصرية وحصدت القائمة على 23 ألف صوت.

وأعلن حزب التجمع عن الدفع بعضو المكتب السياسي عبد الحميد كمال بالدائرة الأولي حيث سبق لكمال دخول جولة الأعادة فى الانتخابات البرلمان الأخيرة أمام مرشح حزب البناء والتنمية التابع للجماعات الاسلامية وحصل كمال آنذاك على 45 ألف صوت .

وأعلن حزب المؤتمرعن الدفع برجل الاعمال ممدوح خاطر لخوض الانتخابات بالدائرة الأولى بعد تقديم طاهر عبد الراضي الاستقالة من الحزب وعدم اختياره لخوض الانتخابات بالدائرة الثانية.