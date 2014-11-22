غداً .. ONtv live فى تغطية خاصة لإنتخابات الرئاسة التونسية

تخصص قناة أون تى فى لايف ، غداً الاحد ، بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية التونسية ، حيث تبدأ الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية التونسية الأولي بعد إقرار دستور تونس 2014 الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي في أول انتخابات بعد الثورة تكون نزيهة وديمقراطية وشفافة ومتعددة الأحزاب.

> ويخوض هذه الانتخابات 26 مرشحا يتنافسون للوصول للقصر الرئاسي، ومن أبرز هؤلاء المرشحين المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الحالي والرئيس الشرفي لحزب ‘المؤتمر من أجل الجمهورية’، والباجي قائد السبسي ‘رئيس حركة نداء تونس’، وحمة الهمامي ‘الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية’، ومصطفي بن جعفر ‘رئيس التكتل من أجل العمل والحريات’ ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ولأول مرة في تونس يشهد السباق الرئاسي ترشح امرأة هي القاضية كلثوم كنو. .