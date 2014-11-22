الدفاع يعترض على سماع شهادة رئيس أمن الدولة السابق بدون حضور مرسي .. والقاضي :”أنا مش هجيبه تاني”

حضر اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة للإدلاء بأقواله أمام الدائرة “15″ بمحكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيث اعترض المحامي محمد الدماطي علي إدلاء الشاهد بأقواله في غيبة الرئيس المعزول، واعتبر ذلك إجراء باطل وغير قانوني فرد القاضي، “لا قانوني.. أنا مش هجيبه تاني.. هنسمعه وبعدين نخطر المتهم بأقواله”، فاعترض الدفاع بشدة، قائلًا، “لابد من أن يناقشه المتهم بنفسه”.

وأثبت القاضي في محضر الجلسة مناقشته في غيبة المتهم محمد مرسي فصرخ المتهمين كمن داخل القفص “إسمه الرئيس مش المتهم”.

واستكمل الدفاع أن هذا يعد إجراء باطل وفي حالة التفات المحكمة عن إرجاء مناقشة الشاهد أن يكون حقها مناقشته في حضور الدكتور محمد مرسي.

وجاء ذلك أثناء نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ ” الهروب الكبير “، والمتهم فيها الرئيس السابق المعزول محمد مرسي و130 متهم من ضمنهم “رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجي و صفوت حجازي و عصام الدين العريان و يوسف القرضاوي”، وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.