بالصور.. عناصراللإنتشارالسريع تتلقى تدريبات الصاعقة بالقوات البحرية بالأسكندرية

أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدورة الأولى لرفع مستوى عناصر الأنتشار السريع و ذلك بحضور الفريق قائد القوات البحرية و السيد اللواء أ.ح قائد المنطقة الشمالية العسكرية و السيد اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الأسكندرية و لفيف من قيادات و ضباط مديرية أمن الأسكندرية و القوات البحرية و المنطقة الشمالية العسكرية ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع الكفائة التدريبية لكافة عناصر جهاز الشرطة و من خلال التنسيق المشترك بين مديرية أمن الأسكندرية و القوات البحرية و المتمثل فى تدريب عناصر و قوات وحدة الأنتشار السريع بلواء الوحدات الخاصة البحرية .

حيث شهد الحضور عدة بيانات عملية لإظهار مدى الكفاءة التدريبية التى وصل إلى عناصر الأنتشار السريع و منها عمليات ” تأمين ركاب الشخصيات الهامة وتأمين المنشأت الهامة و الحيوية ، إقتحام البؤر الإجرامية -مواجهة أعمال العنف المسلح” كما شهد الأحتفال تكريم عدد من المتميزين خلال الدورة و تبادل الهدايات التذكارية .

> و فى نهاية الحفل اكد الجميع على إستمرار التعاون المشترك بين جناحى أمن الأمة القوات المسلحة و جهاز الشرطة للقضاء على الأرهاب و مواجهة العدو الداخلى و الخارجى و إستعداد الجميع على تقديم كل ما هو غالى و نفيس من أجل عزة و رفعة هذا الوطن .