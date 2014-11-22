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بالصور.. عناصراللإنتشارالسريع تتلقى تدريبات الصاعقة بالقوات البحرية بالأسكندرية

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بالصور.. عناصراللإنتشارالسريع تتلقى تدريبات الصاعقة بالقوات البحرية بالأسكندرية بالصور.. عناصراللإنتشارالسريع تتلقى تدريبات الصاعقة بالقوات البحرية بالأسكندرية

خلال متابعة العرض

 

أقيم صباح اليوم حفل تخرج الدورة الأولى لرفع مستوى عناصر الأنتشار السريع و ذلك بحضور الفريق  قائد القوات البحرية و السيد اللواء أ.ح  قائد المنطقة الشمالية العسكرية و السيد اللواء أمين عز الدين  مساعد الوزير لأمن الأسكندرية و لفيف من قيادات و ضباط مديرية أمن الأسكندرية و القوات البحرية و المنطقة الشمالية العسكرية ، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع الكفائة التدريبية لكافة عناصر جهاز الشرطة و من خلال التنسيق المشترك بين مديرية أمن الأسكندرية و القوات البحرية  و المتمثل فى تدريب عناصر و قوات وحدة الأنتشار السريع بلواء الوحدات الخاصة البحرية .

حيث شهد الحضور عدة بيانات عملية لإظهار مدى الكفاءة التدريبية التى وصل إلى عناصر الأنتشار السريع و منها عمليات ” تأمين ركاب الشخصيات الهامة وتأمين المنشأت الهامة و الحيوية ، إقتحام البؤر الإجرامية -مواجهة أعمال العنف المسلح” كما شهد الأحتفال تكريم عدد من المتميزين خلال الدورة و تبادل الهدايات التذكارية .
> و فى نهاية الحفل اكد الجميع على إستمرار التعاون المشترك بين جناحى أمن الأمة القوات المسلحة و جهاز الشرطة للقضاء على الأرهاب و مواجهة العدو الداخلى و الخارجى و إستعداد الجميع على تقديم كل ما هو غالى و نفيس من أجل عزة و رفعة هذا الوطن .

 

 

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