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التشكيل.. إسكو هو بديل مودريتش في خطة ريال مدريد

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التشكيل.. إسكو هو بديل مودريتش في خطة ريال مدريد التشكيل.. إسكو هو بديل مودريتش في خطة ريال مدريد

الجميع لم يكن واثقا من الإجابة، هل بعد إصابة لوكا مودريتش سيلعب سامي خضيرا أم أسير إيارامندي؟ لكن في الحقيقة الإجابة كانت هي إسكو.. الذي يقود خط وسط ريال مدريد بجوار توني كروس أمام إيبار.

إسكو كان نجما حين لعب على الجناح في مكان جاريث بيل وقت إصابة الويلزي الدولي الأعسر.

مع عودة بيل، جلس إسكو بديلا في وقت كان يقدم فيه أفضل عروضه منذ انتقل للميرنجي قادما من مالاجا.

ووجد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الفرصة لإشراك إسكو من جديد مع إصابة لوكا مودريتش، رغم أن الأمر يحمل مخاطرة غير سهلة.

فإسكو في الأصل صانع لعب، وبالتالي لا أحد يعرف هل سيقدم المهام الدفاعية التي كانت موكلة لمودريتش بجوار كروس أم يخفق في ذلك.

ويلعب إسكو مع كروس وبيل وجيمس رودريجز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة خلف بيبي وسيرخيو راموس ومارسيلو داني كارباخال.

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