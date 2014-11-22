أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Charriol تطرح ساعة St-Tropez™ Style الجديدة والعصرية

Google+ Print
Charriol تطرح ساعة St-Tropez™ Style الجديدة والعصرية Charriol تطرح ساعة St-Tropez™ Style الجديدة والعصرية

السبت 22-11-2014 11:59

ستقعين حتماً في غرام ساعة St-Tropez™ Style الجديدة وبجنون، حيث أنّها تقدّم لك أسلوباً أنيقاً لمعرفة الوقت... مع لمسةٍ مميزة. يمكن تعديل هذه الساعة التي أضيفت مؤخراً إلى مجموعة St-Tropez™ لتتناسب مع ذوقك، وذلك من خلال الأبازيم والأساور القابلة للتبديل بما يتلاءم مع مزاجك أو أجواء اللحظات التي تعيشنها؟ لا تتردّدي في التعبير عن نفسك وإبراز جمالك بأناقةٍ تامّة!
تجسّد ساعات St-Tropez™ النسائية التي تشتهر بها Charriol اليوم، كامل بريق وسحر بلدة ريفيرا الفرنسية الشهيرة. فهي تمتاز بإطار مزدان بعرق اللؤلؤ وسوار سلسلي أنيق، ممّا يمنحها ترفاً استثنائياً. تزاوج ساعة
أضفي على ساعتك لمسةً من الأناقة مع تصميم الإبزيم الأكثر كلاسيكيةً والمزدان بشعار Charriol المنمّق بتفاصيل من المينا. أمّا إبزيم ‘Everlast’ فيسلّط الضوء على Charriol المعقدة التي زُخرفت بأحجار زركونيا المكعبة. ويعتبر إبزيم ‘Ocean Echoes’ الذي يحاكي شكل الصدفة مثالياً لأولئك اللواتي يتمتعن بحبّ السفر والتنقل، في حين أنّ إبزيم ‘Love Bug’ الغريب يجلب الحظ إلى مَن ترتديه ويذكرنا بأنّ الحبّ يلوح دوماً في الأفق. حافظي أيضاً على رومانسيتك مع إبزيم ‘Name It Love’ باللون الذهبي الزهري أو تذكّري كم الحبّ جميل مع إبزيم ‘Disco Heart’ الذي يحاكي شكل القلب.
جديرٌ بالذكر أنّ ساعة St-Tropez™ Style قابلة للتعديل بحسب ذوقك ومزاجك إلى أبعد الحدود وهي تجسّد رومانسيةً جريئة. بالتالي تشيد بالقوّة الدائمة للحبّ والجمال والصفاء. هذا أسلوب مميز بحقّ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي