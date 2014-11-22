Charriol تطرح ساعة St-Tropez™ Style الجديدة والعصرية

ستقعين حتماً في غرام ساعة St-Tropez™ Style الجديدة وبجنون، حيث أنّها تقدّم لك أسلوباً أنيقاً لمعرفة الوقت... مع لمسةٍ مميزة. يمكن تعديل هذه الساعة التي أضيفت مؤخراً إلى مجموعة St-Tropez™ لتتناسب مع ذوقك، وذلك من خلال الأبازيم والأساور القابلة للتبديل بما يتلاءم مع مزاجك أو أجواء اللحظات التي تعيشنها؟ لا تتردّدي في التعبير عن نفسك وإبراز جمالك بأناقةٍ تامّة!

تجسّد ساعات St-Tropez™ النسائية التي تشتهر بها Charriol اليوم، كامل بريق وسحر بلدة ريفيرا الفرنسية الشهيرة. فهي تمتاز بإطار مزدان بعرق اللؤلؤ وسوار سلسلي أنيق، ممّا يمنحها ترفاً استثنائياً. تزاوج ساعة

أضفي على ساعتك لمسةً من الأناقة مع تصميم الإبزيم الأكثر كلاسيكيةً والمزدان بشعار Charriol المنمّق بتفاصيل من المينا. أمّا إبزيم ‘Everlast’ فيسلّط الضوء على Charriol المعقدة التي زُخرفت بأحجار زركونيا المكعبة. ويعتبر إبزيم ‘Ocean Echoes’ الذي يحاكي شكل الصدفة مثالياً لأولئك اللواتي يتمتعن بحبّ السفر والتنقل، في حين أنّ إبزيم ‘Love Bug’ الغريب يجلب الحظ إلى مَن ترتديه ويذكرنا بأنّ الحبّ يلوح دوماً في الأفق. حافظي أيضاً على رومانسيتك مع إبزيم ‘Name It Love’ باللون الذهبي الزهري أو تذكّري كم الحبّ جميل مع إبزيم ‘Disco Heart’ الذي يحاكي شكل القلب.

جديرٌ بالذكر أنّ ساعة St-Tropez™ Style قابلة للتعديل بحسب ذوقك ومزاجك إلى أبعد الحدود وهي تجسّد رومانسيةً جريئة. بالتالي تشيد بالقوّة الدائمة للحبّ والجمال والصفاء. هذا أسلوب مميز بحقّ.