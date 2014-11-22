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عودي إلى زمن الستينيات الجميل مع موضة شتاء 2015

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عودي إلى زمن الستينيات الجميل مع موضة شتاء 2015 عودي إلى زمن الستينيات الجميل مع موضة شتاء 2015

السبت 22-11-2014 16:18

من منا لا تعشق موضة أيام زمان، ببساطتها ورونقها الخاص، لاسيما حقبة الستينيات التي اشتهرت بتطورها في مجال الموضة وابتكار الملابس، وكانت الفترة التي شهدت تحوّل الأزياء من التكلف والفخامة إلى البساطة والعصرية. هذا الموسم، مصممو الأزياء قرروا اصطحابنا عبر الزمن ودعوتنا من جديد إلى عالم الستينيات.
وقد لاحظنا كيف أن منصات العروض كانت حافلة بهذه الصيحة التي اتسمت ببساطة القصّات من فساتين واسعة وقصيرة، وتوب بياقة عالية، سراويل بأرجل عريضة وقصيرة نسبياً، جاكيتات بصفين من الأزرار وياقات مثل ياقات القميص لكن كبيرة، والكثير الكثير من الألوان الزاهية التي تنوّعت بين الهادئة أو الباستيل كالزهري، الأزرق، الأخضر وبين الصاخبة كالأحمر، البرتقالي، والأصفر، وطبعاً المزيج الرائع للأبيض والأسود، أما الطبعات فاقتصرت على خطوط هندسية واضحة.
رأينا هذه الصيحة بشكل قوي لدى كل من: Gucci، Saint Laurent، Valentino، Louis Vuitton، Marc Jacobs، Carven، Dsquared2 وغيرها...
اختاري قطعة واحدة على الأقل من موضة الستينيات لهذا الموسم، وتألقي بأسلوب راق، عصري، بسيط ومن أجواء الزمن الماضي الجميل.

 

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