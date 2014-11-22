إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا : لاعلاقة لنا بالسياسة ونرفض الفكر التكفيري

قال شريف أبو طبنجة المنسق العام لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا، إن الجبهة تسعي للمحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها، وتعمل فى مجال الدعوه فقط فى هذه المرحله وتساعد كل العائدين من أبناء الجماعة الإسلامية والتيارات الإسلامية التي تنبذ للعنف والفكر التكفيرى الهدام.

وأكدت الجماعة على أنه ليس لها علاقة بالسياسة فى هذه المرحلة، أو مناصرة طرف على طرف وأن جبهة الإصلاح تتصدى للفكر الإرهابى سواء صدر من فرد أو جماعة أو مؤسسة لأن ذلك يضر بمصلحة البلاد والعباد.

وأضاف أبو طبنجة، لا نسعى لتكوين حزب أو بناء جماعة جديدة أوالعمل بالسياسة ولكن نعمل فى هذه المرحلة على إستقرار الدولة ومؤسساتها خوفآ من إشاعة الفوضى التي يتبناها أعداء الوطن.