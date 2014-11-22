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رئيس الهيئة العامة للطرق يتهم “المقاولون العرب” بالتباطؤ في استكمال”كوبري جرجا”

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رئيس الهيئة العامة للطرق يتهم “المقاولون العرب” بالتباطؤ في استكمال”كوبري جرجا” رئيس الهيئة العامة للطرق يتهم “المقاولون العرب” بالتباطؤ في استكمال”كوبري جرجا”

الدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أقسم الدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه سوف يسحب مشروع كوبرى جرجا العلوى على النيل من شركة المقاولون العرب بسبب تباطؤها فى العمل.

وأكد الجيوشى أن لديه أوامر من الدكتور إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، بالتعامل الحاسم مع شركة المقاولون العرب بالاسم، وقال (اللى مش هيخلص ويلتزم بشغلة هسحلة واللة العظيم هسحلة)، مضيفًا «رسالتنا هى خدمة الناس وليس إذلال الناس».

وكان الدكتور سعد الجيوشى قد قام بزيارة لمحافظة سوهاج لتفقد الوضع التنفيذى لبعض المشروعات وعلى راسها مشروع كوبرى جرجا العلوى على النيل وقال أن مشروعات الطرق والكبارى بسوهاج يمكن وصفها بـ«الميتة»، وتحتاج لدفعة كبيرة وتحمل مسئولية من الجميع.

وقال إن المظهر العام للمشروعات أكبر دليل على تجاهل الشركات المنفذة لها ، موضحًا أنه أنذر الشركة المنفذة لمشروعات كوبرى جرجا مرتين لعدم اﻻلتزام، وأمهلها 15 يوما من اليوم لتحقيق انجازًا ملموسًا.

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