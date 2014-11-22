التربية والتعليم بسوهاج :سلبيات فى توزيع أسماء المتقدمين لاختبار الـ30 الف معلم‎

قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لوكالة “أونا”، أن اليوم هو أول أيام اختبارات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم الـ30 ألف وظيفة.

وأوضح أن المحافظة وصل إليها 10 آلاف اسم من المتقدمين من أبناء سوهاج تم توزيعهم على مدار هذا الاسبوع، مشيرًا إلى تلقي عدد من الشكاوى بخصوص سوء توزيع المتقدمين على اللجان وعدم الالتزام بأماكن إقامتهم والإدارات التابعين لها طبقا لما دونه المتقدمين.

وأضاف أنه من ضمن ما تم رصده من سلبيات هو وصول أسماء من خارج المحافظة وإدراجها ضمن أسماء محافظة سوهاج، وقامت المديرية بتحرير مذكرة بسلبيات تلك المرحلة ليتم تفاديها فى المجموعات المقبلة .