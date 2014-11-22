أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

التربية والتعليم بسوهاج :سلبيات فى توزيع أسماء المتقدمين لاختبار الـ30 الف معلم‎

Google+ Print
التربية والتعليم بسوهاج :سلبيات فى توزيع أسماء المتقدمين لاختبار الـ30 الف معلم‎ التربية والتعليم بسوهاج :سلبيات فى توزيع أسماء المتقدمين لاختبار الـ30 الف معلم‎

قال عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج فى تصريح خاص لوكالة “أونا”،  أن اليوم هو أول أيام اختبارات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم الـ30 ألف وظيفة.

وأوضح أن المحافظة وصل إليها 10 آلاف اسم من المتقدمين من أبناء سوهاج تم توزيعهم على مدار هذا الاسبوع، مشيرًا إلى تلقي عدد من الشكاوى بخصوص سوء توزيع المتقدمين على اللجان وعدم الالتزام بأماكن إقامتهم والإدارات التابعين لها طبقا لما دونه المتقدمين.

وأضاف أنه من ضمن ما تم رصده من سلبيات هو وصول أسماء من خارج المحافظة وإدراجها ضمن أسماء محافظة سوهاج، وقامت المديرية بتحرير مذكرة بسلبيات تلك المرحلة ليتم تفاديها فى المجموعات المقبلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا