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شدي بشرتك على الطريقة الآسيوية

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شدي بشرتك على الطريقة الآسيوية شدي بشرتك على الطريقة الآسيوية

السبت 22-11-2014 14:10

يستخدم الآسيويون في عالم الجمال مجموعة من الزيوت التي تتميز بمحافظتها على جمال ونضارة البشرة. فالزيوت الطبيعية المستخرجة من النباتات والأعشاب هي أساس الجمال بالنسبة لهم.
فزيوت الكافور وجوز الهند دائمًا ما تستخدم في الحصول على بشرة أكثر جمالًا، بينما تستخدم زيوت الأعشاب كالحلبة والجرجير في الحصول على بشرة أكثر شبابًا، أما عن مشاكل البشرة فتختص زيوت اللوز المرة في علاجها.
ومن أهم الزيوت الآسيوية للمحافظة على الشباب هو زيت الحلبة، فزيت الحلبة يحتوي في مكوناته على العديد من مرطبات الوجه، كما تحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعمل على شد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد بها.
ولتستفيدي من وصفات الآسيويات إليك هذه الوصفة الرائعة لشد البشرة والاعتناء بشبابها:

 بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة


المكونات:
• 3 ملاعق صغيرة من زيت الحلبة.
•ملعقه كبيرة من زيت الخروع.
•ملعقة صغيرة من زيت العنبر.
الطريقة:
1.امزجي الزيوت سويًّا وضعيها في إناء صغير ملائم لها.
2.استخدمي قطعة من القطن في تطبيق المزيج على بشرتك ليلًا قبل النوم.
3.يمكنك مزج كمية كبيرة من الزيوت وحفظها في زجاجة لتسهيل استخدامها بشكل يومي.
4.لا تنسي رج الزجاجة قبل استخدام المزيج، ولا تستخدميه أكثر من مرة يوميًّا.
يعمل هذا القناع على شد ونضارة البشرة، كما يعمل على ملء التجاعيد الرفيعة الموجودة بالبشرة.

 

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سيدتي

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