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هالا عجم تفرّق بين شيرين ومايا دياب

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هالا عجم تفرّق بين شيرين ومايا دياب هالا عجم تفرّق بين شيرين ومايا دياب

السبت 22-11-2014 14:22

إنها هالا عجم خبيرة التجميل التي تهتم بمكياج النجمات، فبعد أن ارتبط اسمها بشيرين عبد الوهاب ها هي تنشر صور مايا دياب بمكياج مميز، إضافة إلى العديد من النجمات. لكنّ اللافت هو قدرة هذه الخبيرة على اختيار ما يناسب كل شخصية باختلاف إطلالتها.
إليك تفاصيل المقابلة الخاصة التي أجرتها "سيدتي" مع خبيرة التجميل هالا عجم لمتابعة أسرارها الجمالية.

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بعد الخبرة الطويلة التي عاشتها هالا عجم في عالم الجمال وتحديداً الماكياج، لم تعد خبيرة تجميل وحسب، بل هي من المدوّنات الناشطات في عالم الجمال. تعمل هالا مع فريق عمل كبير لكتابة الأخبار وتحميل الصور والإعلان عن مستحضرات التجميل الجديدة، وشرح مميزاتها عن قناعة وتجربة. من صفات عجم أنها تستوحي من كل إنسان وتهتم لأصغر التفاصيل، إذ تؤكّد أن الجمال يكمن في الأمور البسيطة التي تميّز شخصاً عن ﺁخر. "الشخصية" "الابتسامة" و" البساطة" هي أبرز عناوين جمال المرأة بالنسبة لخبيرة التجميل والمدوّنة هالا عجم.
تنصح هالا عجم المرأة باكتشاف حقيقة شخصيتها، لتستطيع أن تبرز جمالها الخاص في الماكياج، وتختار ما يناسب لون بشرتها وشكل عينيها. وتؤكّد أن الأنوثة تكتمل في الإطلالة النضرة والمنعشة. وتفضل ألا تضع قواعد للماكياج، إذ أن اختيار الإطلالة التي تريدين أن تظهري بها يحتم عليك طريقة ماكياج معينة تختلف من امرأة إلى أخرى ومن مناسبة إلى أخرى.
نصائح هالا عجم:
1. استخدام الألوان المنعشة الغنية بالحياة.
2. الابتعاد عن المبالغة في الماكياج
3. الحفاظ على نظافة الوجه وإشراقه.
مستحضرات تعجبها:
أما المستحضرات التي تستخدمها هالا عجم في مسيرتها الجمالية وتعتبرها أساسية لكل امرأة فهي:
1. "بي بي كريم" BB Cream من "غارنيه" Garnier لترطيب البشرة.
2. بودرة خدود "مينرلايز باودر" Mineralize Pouder من "ماك" Mac
3. أما بالنسبة للماسكارا، فبعد أن جرّبت هالا عدة مستحضرات، تؤكد أن "لوريال" L'oreal من أفضل أنواع الماسكارا. ولكل امرأة الحرية في اختيار نوع الفرشاة التي تريد بحسب شكل الرموش التي تحب أن تحصل عليها.

أدّى التطور التكنولوجي، إلى ازدياد عدد المدوّنات، فأصبحت قادرة على متابعة أخبار الجمال والتعرف إلى جديد عالم الماكياج، لكن لا تتردّدي في اكتشاف ما يناسبك ويعكس شخصيتك وابتعدي عن التقليد.

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سيدتي

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