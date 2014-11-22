أطعمة صحيّة.. ولكن؟!

تتمثّل الخطوة الأولى في رحلة خسارة الوزن في الامتناع عن تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون، إلا أنّه في بعض الأحيان تحتوي المأكولات المغذية والصحيّة نسبة هامّة من السعرات الحرارية، على الرّغم من أنها غنية بالمغذيات، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات.

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic ينصحك بالتحكّم في مقدار الطعام وحجم الوجبات، حتى وإن تناولت الفاكهة والمكسّرات والزبادي والسلطة...

1. الأفوكادو: تعتبر هذه الفاكهة غنيّة بالمغذيات، ومضادات الأكسدة، والألياف، والدهون غير المشبعة الأحادية، كما أنّها تساعد في التخفيف من مستويات "الكوليسترول"، وتقي من خطر الإصابة بالسرطان وداء السكري، في الوقت الذي تجعل البشرة نضرة.

ولكن، إذا كان هدفك خسارة الوزن، فنصيحتنا هي الانتباه إلى الكمّ المستهلك من الأفاكادو، إذ إنّها غنيّة بالدهون.

لذا، تناولي نصف ثمرة أفوكادو، لأنّها تحتوي على 50 سعرة حرارية؛ وإن كانت الثمرة كبيرة الحجم فمن الممكن أن تحتوي على 350 سعرة حرارية. أضيفيها باعتدال إلى السلطات، والشطائر، وأيّ طبق آخر.

2. المكسّرات: من المعروف أن المكسرات غنيّة بالدهون الصحيّة، مثل أحماض "أوميغا _3" الدهنية، والبروتين، والفيتامين "إي" والألياف. ولكنها تتضمّن نسبة مرتفعة من السعرات الحرارية، إذ يحتوي 30 جراماً منها على 135 سعرة حرارية. فإن تناولت المكسّرات بشكل معتدل، فلن يؤثر ذلك سلباً في وزنك، بل قد يشجّع جسمك على التخلص من الوزن الزائد، بالرغم من أنّ تناول الكثير منها قد يتسبّب بزيادة الوزن بصورة ملحوظة!

3. الفاكهة المجفّفة: هي عبارة عن فاكهة عادية، أزيل الماء منها، إلا أنها عادة تكون مشبعة بالسكّر الإضافي.

لذا، يحتوي كوب مليء منها على كمّ من السعرات الحرارية يتعدّى 5 إلى 8 أضعاف السعرات الحرارية، التي يوفّرها كوب من الفاكهة الطازجة. فعلى سبيل المثال، يحتوي كوب من الزبيب على 493 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب من العنب على حوالى 104 سعرات حرارية.

4. الشوكولاتة: تحتوي الشوكولاتة السوداء على "البوليفينول" المحارب للأمراض، ولطالما ارتبطت بخسارة الوزن الزائد.

ولكن، قبل الشروع في تناول هذه التحلية الشهيّة يومياً، انتبهي إلى أنّ الشركات تُضيف السكّر والدهون المشبعة إلى الكاكاو، إذ إنّ 30 جراماً من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 155 سعرة حرارية، و9 جرامات من الدهون، 5 منها تكون مشبعة.

5. الأطعمة الخالية من "الجلوتين": حتى وإن لم تعاني من أيّ حساسيّة اتجاه الطحين، فقد تنجذبين إلى هذه المنتجات اعتقاداً منك أنها أكثر صحيّة من المنتجات العادية. لكن اعتقادك غير صحيح، فهي تحتوي، في أغلب الأحيان، على نشاء الذرة ودقيق الأرز الأسمر كبديل من الطحين العادي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الصنفين الأخيرين غنيان بالسعرات الحرارية. لذا، يُنصح بالالتزام بالأطعمة التي لا تحتوي طبيعياً على "الجلوتين"، مثل الكينوا.

6. العصائر: يمكن استخدام العصائر لخسارة الوزن أو للحفاظ عليه واكتسابه. استخدمي وصفة مناسبة، وخططي بشكل مدروس. ولتجنب أن يُصبح العصير عدواً لرشاقتك، ضعي فيه فاكهة طازجة أو مبرّدة غير محلاة، وثلجاً، وزبادياً عادياً من دون حليب غير محلّى.

7. السلطة: هل تعتقدين أنك تقومين بخيار ذكي عند اختيارك للسلطة؟ يقدم طبق مليء بالخضر والأوراق الخضراء الكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنه قد يكون محتوياً على الكثير من السعرات الحرارية. يمكن للسلطة أن تكون الخيار الأمثل طالما أنك لا تكثرين من وضع الجبن والمكسرات المقلية أو المغطاة بالسكّر والصلصة الكريمية (أي التي تحتوي على المايونيز).

8. "السوشي": على الرغم من أنّ لفائف السوشي تحتوي على مكوّنات مغذية وصحية، فإنّ بعضها قد يُكسبك وزناً إضافياً. وتحتوي هذه اللفائف، في الأغلب، على الخضر وأعشاب البحر، بالإضافة إلى الأرز الأبيض، والصلصات الغنيّة بالسكر. وكذلك، هي تتضمّن من 290 إلى 350 سعرات حرارية.

تناولي "السوشي" من دون الشعور بالذنب، عبر طلبك السمك النيء، أو "السوشي" ذي الأرز الأسمر، أو لفافة عادية من دون المكوّنات الإضافية.

تتسبّب معظم المأكولات الصحية، التي يتناولها من يتبع حمية باكتساب الوزن بدل خسارته؛ لذا احرصي على تناول الموجبات التي تجعلك تشعرين بالشبع، وتحافظين في الوقت ذاته على صحتك.

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