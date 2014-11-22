في مهرجان "يا سلام": ليلة خليجية بوليوودية وختامها مع جايسون

في الليلة الثانية من مهرجان "يا سلام" ضمن حفلاته التي أقيمت على كورنيش أبو ظبي أمس من تنظيم شركة "فلاش"، أحيا الحفل أربعة نجوم افتتحته نجمة بوليوود هارد كور التي أشعلت الشاطئ رقصاً وتهليلاً وسط الفرقة الراقصة من حولها. فكانت هي وسطهم ترقص وتؤدي حركات متجانسة مع الفرقة. ومن بعدها أطلت الفنانة الإماراتية رويدا المحروقي على المسرح مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، وبدأت الحفل بأغنية "حطيت في بالي" ثم حيت الجمهور قائلة:" مساء الخير أنا سعيدة جداً اني معكم الليلة أتمنى تستمتعون الليلة ومن حافظ الأغاني يغني معي". وأخذت تمازح وتداعب الجمهور وعندما أشارت لهم إشارة القلب بيدها صرخ وهلل الجمهور فطلبت منهم حماساً أكثر مضيفة:" غنوا معي". وبعد استراحة قصيرة صعد إلى المسرح المغني ميغل وقدم مجموعة من أغانيه رقص عليها الجمهور. وكان أغلب الحضور من الشباب والفتيات فأخذوا يلوحون بالعصي المضاءة ترحيباً به وتفاعلاً معه. وبعد أن انتهى من وصلته كان الجمهور يهتف "نريد جايسون". وبعدها صعد الـ"دي جي" الذي يعزف مع جايسون ديرول وقدم على المسرح عدّة رقصات. فتفاعل معه الحضور والتقط صورة "سيلفي" معهم وهو على المسرح. فازداد الجمهور حماساً وتهليلاً. ومن ثم ظهرت فرقة جايسون الراقصة على المسرح. وفجأة ظهر هو من وسطهم وسط صراخ الجمهور الذي كان يعلو صوت الموسيقى وبدأ وصلتة الغنائية. وعلى الرغم من أنه كان الحفل الأخير في تلك الليلة، إلا أن الجمهور كان لديه حماس شديد وكأنه في بداية الحفل الذي استمر إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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