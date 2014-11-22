منى واصف "بنت الشهبندر" !

كشفت الممثلة القديرة منى واصف عن مشاركتها في عمل درامي جديد بعنوان "بنت الشهبندر" مع المخرج سيف الدين سبيعي، عن نص للكاتب السوري هوزان عكو.

وسيكون هذا العمل هو الثاني الذي تشارك فيه للموسم الدرامي المقبل، وسيتم تصويره في بيروت.

يذكر انّه يشارك في بطولة "بنت الشهبندر" كل من قصي خولي وسلافة معمار.

من جهة أخرى، تواصل واصف تصوير مشاهدها في مسلسل "علاقات خاصة" مع المخرجة رشا شربتجي، وتجري عمليات التصوير في بيروت.

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