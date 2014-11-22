أول إطلالة رسمية لمارك أنتوني مع زوجته

قطع النجم العالمي Marc Anthony شهر عسله مع زوجته عارضة الأزياء الفنزويليّة Shannon De Lima، كي يُشارك في حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards، في دورته الـ15 في لاس فيغاس.

وكانت هذه أوّل إطلالة رسميّة للنجم البالغ من العمر 46 عاماً، مع زوجته البالغة من العمر 26 عاماً، حيث ظهرت السعادة على وجهي الثنائي وتصرفاتهما؟

وغنّى Marc على المسرح إلى جانب Vives وفرقة MAGIC، فحصل على جائزة أفضل ألبوم الصلصة 3.0 .

يُذكر أنّ Marc Anthony و Shannon De Lima تزوّجا منذ حوالى أسبوع في جمهورية الدومينيكان، بحضور العائلة والأصدقاء.

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