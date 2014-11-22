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لورد تحصد نصف دزينة جوائز في نيوزيلندا

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لورد تحصد نصف دزينة جوائز في نيوزيلندا لورد تحصد نصف دزينة جوائز في نيوزيلندا

السبت 22-11-2014 18:38

برغم مرور أكثر من عام على إصدار ألبومها الأخير، لا تزال النجمة الشابة Lorde تحصد نجاحه حتى الآن.
فقد حصدت النجمة البالغة من العمر 18 عاماً نصف دزينة جوائز، أي 6 جوائز، خلال توزيع جوائز نيوزيلندا الموسيقية.
وقد تلقت Lorde جوائزة خاصّة بـ: أعلى نسبة مبيعات حول العالم عن أغنية Royals، وأفضل ألبوم بوب Pure Heroine، وأفضل فنانة، والإنجاز الدولي، إضافة إلى أغنية العام عن Team وألبوم العام Pure Heroine .
وقد ألقت النجمة كلمة بالحفل، شكرت فيها القيّمين والمعجبين، باسمها وباسم منتج أغنياتها Joel Little.
يُذكر أنّ Lorde قد حصدت في العام المنصرم 4 جوائز في المناسبة نفسها.

 

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