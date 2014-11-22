لورد تحصد نصف دزينة جوائز في نيوزيلندا

برغم مرور أكثر من عام على إصدار ألبومها الأخير، لا تزال النجمة الشابة Lorde تحصد نجاحه حتى الآن.

فقد حصدت النجمة البالغة من العمر 18 عاماً نصف دزينة جوائز، أي 6 جوائز، خلال توزيع جوائز نيوزيلندا الموسيقية.

وقد تلقت Lorde جوائزة خاصّة بـ: أعلى نسبة مبيعات حول العالم عن أغنية Royals، وأفضل ألبوم بوب Pure Heroine، وأفضل فنانة، والإنجاز الدولي، إضافة إلى أغنية العام عن Team وألبوم العام Pure Heroine .

وقد ألقت النجمة كلمة بالحفل، شكرت فيها القيّمين والمعجبين، باسمها وباسم منتج أغنياتها Joel Little.

يُذكر أنّ Lorde قد حصدت في العام المنصرم 4 جوائز في المناسبة نفسها.

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