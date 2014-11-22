الجيش يضبط 186 متسللاً ومليون قرص ترامادول

واصلت قوات حرس الحدود ضرباتها الناجحة، للتصدي للمهربين والمتسللين عبر الحدود، السبت، حيث تمكنت عناصر حرس حدود الجيش الثانى الميداني، من ضبط 7 فتحات أنفاق جديدة على الشريط الحدودي برفح، وضبط 3 سيارات و4 دراجات نارية محملة بأكثر من 2250 قاروصــة سجــــــائر، وكميـــات من المستلزمات الكهربائية، وأنابيب الغاز والملابس المهربة، كما تم القبض على 4 من العناصر الإجرامية.

وعلى ساحل خليج السويس، تمكنت عناصر حرس حدود الجيش الثالث الميداني، من ضبط سيارتين محملتين بقرابة 2 طن من البانجو المخدر، بمنطقة السادات على طريق السويس العين السخنة.

وفى المنطقة الغربية العسكرية، قامت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية، من اكتشاف وتدمير 4 سيارات بمنطقة بحر الرمال الأعظم أثناء محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية جنوب واحة سيوة، وضبط سيارة دفع رباعي محملة بـ 155 بندقية خرطوش وأكثر من مليون و200 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر، و3 آلاف قاروصة سجائر مسرطنة على الحدود المصرية الليبية، والقبض على 186 متسللًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم، والقبض على 4 سيارات على طريق الواحات البحرية محملة بأكثر من 11 ألفًا و900 قاروصة سجائر مسرطنة.

وفي جنوب مصر، تم القبض على 2 من المتسللين وبحوزتهما جهازان للكشف عن المعادن، والقبض على أحد المهربين وبحوزته بندقية آلية و3 خزن وكمية من الطلقات وكمية كبيرة من البضائع المهربة غير خالصة الرسوم الجمركية.