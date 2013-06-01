فاروق الباز: من حق إثيوبيا بناء سد النهضة.. وعلينا أن نبحث عن البدائل

يجب التفاوض مع الإثيوبيين حتى لا تتأثر حصتنا من النيل

كتب : محمد عاشور منذ 24 دقيقة

قال الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، إنه من حق الإثيوبيين أن يبنوا سد النهضة بغرض توليد الكهرباء.

وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أنه على الحكومة أن تتعامل مع الأمر بأنه أمر واقع، مشددا على أنه يجب أن تحافظ الحكومة المصرية على صداقتها مع إثيوبيا؛ لأن مصر هي الشقيقة الكبرى لها، بحسب قوله.

وأشار الباز إلى أن على المصريين أن يتفاوضوا مع الإثيوبيين للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف؛ حتى لا تتأثر حصة مصر من مياه النيل.

وتابع: "لا يجب أن تنقص المياه بدرجة تؤثر علينا، وعلى توليد الكهرباء في السد العالي، ولو اتبع الإثيوبيون سياسة ملء الخزان على فترة زمنية طويلة لن يؤثر ذلك على مصر إطلاقا".

وأضاف: "علينا أن نفيق، ونشوف شغلنا ونرشد استهلاك المياه ونبحث عن بدائل أخرى".