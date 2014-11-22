بالفيديو.. مميش يشيد بمبادرة الرياض للمصالحة العربية ويصف العاهل السعودى بـ «حكيم العرب»

أشاد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بمبادرة العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبدالعزيز، للمصالحة العربية، وترحيب مصر بها، ووصف العاهل السعودى بأنه «حكيم العرب»، مشيداً بدعمه لمصر هو والقادة العرب عقب ثورة30 يونيو.

ورحب مميش – خلال استقباله وفد مجلس الأعمال المصرى السعودى برئاسة الشيخ صالح كامل – بالاستثمارات العربية فى قناة السويس الجديدة من خلال مشروع تنمية محور القناة،

> وقال إن الرئيس السيسي صاحب قرار إقامة قناة السويس الجديدة يتابع المشروع بشكل دائم وأن ثقة الشعب المصرى الكبيرة فى المشروع وقيادته جمعت 64 مليار جنيه خلال أسبوع.

وعبر مميش عن تقديم كل الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار العربي فى مشروعات القناة فى خطوة حقيقية على ارض الواقع للتكامل العربي الذى تحلم به الشعوب العربية والقادة العرب.

> وتناول مميش عرضا عن مشروع قناة السويس الجديدة التى تبلغ طولها 72 كيلو متراً وما تحققه من خدمة للملاحة العالمية والاقتصاد الوطنى وتحقق زيادة فى الايرادات تبلغ 259% وتختصر وقت وزمن العبور بقيمة 8 ساعات كاملة وتزيد معدلات العبور من 49 سفينة يوميًا إلى 97 سفينة يوميًا وتفتح مجالاً للاستثمار تجعل من مصر مركزاً عالميًا واستراتيجيًا أقتصاديًا .

ووصف القناة بأنها الحلم المصرى الكبير والذى يخدم العرب، معربًا عن أمله فى دعم العاهل السعودى له كعادته، وأكد أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون والإشراف الكامل بين هيئة قناة السويس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووصف موقع مشروع قناة السويس الجديدة بأنه موقع عبقرى ورائع والكيانات التى ستقوم عليه بأنها هى قاطرة الاقتصاد الوطنى المصرى المرحلة القادمة .

وقال مميش إن العمالة بمشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة سيتم تدريبها على أحد النظم العالمية للعمل بالمشروع بجانب أقامة كيانات ومدن سكنية بالتنسيق مع دار الهندسة الشاعر الذى فاز بوضع المخطط العام للمشروع وقال ان المشروع يضم 6موانىء مصرية تخدم العمل به وتحقق كيان اقتصادى عالمى بما فيه ميناء العريش الذى يتم تطويرة بطول رصيف 500متر وربطه بمصادر الثروة وربطه بباقى الموانىء المصرية.

وتعهد مميش بما وصفه القضاء على الروتين العقيم من خلال قانون جديد للأستثماريجذب الاستثمارويقضى على مشاكله نهائيا وأن الرئيس السيسي حريص على أزالة معوقات الاستثمار بنفسه

> لافتا الى ان مسودة القانون الخاص بالمشروع يحقق الامان الكامل للمستثمرين ويعود على المستثمر والدولة بالخير.

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