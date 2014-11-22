الصلح بين أبناء العم “أولاد الأفندي” بتقديم الكفن بمركز أبنوب بأسيوط

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع لجنة مصالحات المحافظة خصومة ثأرية بين أولاد العمومة من عائلة ” أولاد الأفندي ” بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ، وتقديم الكفن والتسامح بينهم .

وحضر مؤتمر الصلح الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة المصالحات بالمحافظة ونائبا عن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، واللواء احمد رفاعي مساعد مدير أمن أسيوط ، والعميد هاني عويس مأمور مركز شرطة أبنوب ، والنقيب محمد عيسى رئيس نقطة قرية المعابدة ، والحاج محمود سليم ابو ساعد و طارق شديد الديب و سليم قناص سالم بلجنة الصلح العرفي وفض المنازعات بالجيزة ، وعبد الفتاح مهني عضو لجنة مصالحات أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية و لفيف من أهالى قرى مركزى ابنوب و الفتح.

وقال الشيخ محمد العجمى رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، إن الخلافات وقعت بين أولاد العم الأشقاء من عائلة ” أولاد الأفندي ” بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ، نتيجة نشوب مشاحنات وخلافات قديمة بسبب قطعة أرض، أسفرت عن إصابة” أمير ن ف ـ 36 سنة ” أصيب بطلق ناري سبب عجزا بالقدم اليسرى ، ووالده “ناجى ف م – 60 سنه ” كفيف بطلق ناري بالذراع الأيمن كطرف أول ، ومقتل شاب من أبناء محمود حامد محمود طرف أخر .

وأوضح رئيس لجنة المصالحات بأسيوط، أنه تم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين، بتقديم الكفن للطرف الأخر ” محمود حامد “.