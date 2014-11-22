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الصلح بين أبناء العم “أولاد الأفندي” بتقديم الكفن بمركز أبنوب بأسيوط

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الصلح بين أبناء العم “أولاد الأفندي” بتقديم الكفن بمركز أبنوب بأسيوط الصلح بين أبناء العم “أولاد الأفندي” بتقديم الكفن بمركز أبنوب بأسيوط

محافظة أسيوط

أنهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع لجنة مصالحات المحافظة خصومة ثأرية بين أولاد العمومة من عائلة ” أولاد الأفندي ” بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ، وتقديم الكفن والتسامح بينهم .

وحضر مؤتمر الصلح الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف ورئيس لجنة المصالحات بالمحافظة ونائبا عن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ، واللواء احمد رفاعي مساعد مدير أمن أسيوط ، والعميد هاني عويس مأمور مركز شرطة أبنوب ، والنقيب محمد عيسى رئيس نقطة قرية المعابدة ، والحاج محمود سليم ابو ساعد و طارق شديد الديب و سليم قناص سالم بلجنة الصلح العرفي وفض المنازعات بالجيزة ، وعبد الفتاح مهني عضو لجنة مصالحات أسيوط، وعدد من القيادات الأمنية و لفيف من أهالى قرى مركزى ابنوب و الفتح. 

وقال الشيخ محمد العجمى رئيس لجنة المصالحات بالمحافظة، إن الخلافات وقعت بين أولاد العم الأشقاء من عائلة ” أولاد الأفندي ” بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ، نتيجة نشوب مشاحنات وخلافات قديمة بسبب قطعة أرض، أسفرت عن إصابة” أمير ن ف ـ 36 سنة ” أصيب بطلق ناري سبب عجزا بالقدم اليسرى ، ووالده “ناجى ف م – 60 سنه ” كفيف بطلق ناري بالذراع الأيمن كطرف أول ، ومقتل شاب من أبناء محمود حامد محمود طرف أخر .

وأوضح رئيس لجنة المصالحات بأسيوط، أنه تم التوفيق والتصالح والتراضي بين الطرفين، بتقديم الكفن للطرف الأخر ” محمود حامد “.

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