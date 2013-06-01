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"النقل" تتلقى عرضا مجريا للمشاركة في تطوير أسطول السكك الحديدية

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"النقل" تتلقى عرضا مجريا للمشاركة في تطوير أسطول السكك الحديدية "النقل" تتلقى عرضا مجريا للمشاركة في تطوير أسطول السكك الحديدية
عبد اللطيف: نبحث مع الشركة المجرية التصنيع داخل بمكونات محلية

كتب : سلامة عامر منذ 6 دقائق

اجتمع الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، بالسفير المجري بالقاهرة، بيتركيفيك، ووفد مرافق له من شركة (جانز موتور) المجرية العاملة في مجال صناعة القطارات والمحركات ومستلزمات السكك الحديدية.

وحضر الاجتماع الدكتور رجب موسى، مساعد وزير النقل، والمهندس حسين زكريا، رئيس هيئة سكك حديد مصر.

استعرض بيتر فالي، رئيس الوفد، خلال الاجتماع عرضا من الشركة للتعاون مع هيئة السكة الحديد في مشروع تطوير وتحديث أسطول هيئة سكك حديد مصر وتوريد متطلبات الهيئة في هذا الشأن من مستلزمات مختلفة (عربات - جرارت - بواجي عربات)، حيث إن للشركة تعاملات عديدة سابقة مع سكك حديد مصر ترجع إلى عام 1930 وهناك أيضا عقود تحت التنفيذ.

طلب الوزير من الجانب المجري دراسة إمكانية قيام الشركة بالتصنيع داخل مصر والاعتماد على مكون محلي مصري لهذه المستلزمات، على أن تعتمد الشركة في ذلك على إمكانيات الهيئة متمثلة في الورش والبنية الأساسية المتوفرة كورش أبو زعبل وتقوم الشركة بتغطية احتياجات سكك حديد مصر والتصدير أيضا لدول إفريقيا والشرق الأوسط.

وأبدى الجانب المجري ترحيب مبدئي بذلك، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بنهاية الشهر الجاري. ومن المنتظر أن يحضره وزير الاقتصاد المجري، وعلى أن يقوم وفد الشركة بزيارة لورش أبو زعبل للتعرف على إمكانيات الهيئة.

وأشار المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن هناك تعاون مع تلك الشركة وتعتمد الهيئة على بعض صناعاتها خاصة بواجي جانز للعربات والتي يتم تصنيعها حاليا في مصر بالتعاون مع شركة سيماف.

وأوضح أنه تم الاعتماد خلال فترات سابقة على قطارات من صنع الشركة المجرية، وهو القطار الذي كان يطلق عليه في مصر القطار المجري.

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