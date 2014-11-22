الأهلي: ضم كهربا؟ نعرف أنه يسير بشكل جيد في سويسرا

نفى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي دخول النادي الأحمر في مفاوضات مع إنبي لضم صانع الألعاب محمود عبد المنعم "كهربا" بعد انتهاء فترة إعارته إلى جراسهوبرز.

وكان كهربا قد ألمح إلى وجود مفاوضات مع الأهلي لضمه في يناير، لرغبته في العودة للعب في مصر. ( طالع تصريحاته )

وتنتهي فترة إعارة كهربا من إنبي في شهر يناير المقبل.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع إنبي أو مع كهربا لضمه في يناير".

وتابع "ما أعرفه أن كهربا يسير بشكل جيد في سويسرا، فلم نفكر في ضمه".

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد أعير لفريق لوزيرن في الموسم الماضي، وأنهي الفريق السويسري الإعارة قبل نهايتها بشهرين لأسباب أخلاقية.