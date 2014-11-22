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الحكم فى دعوى «إغلاق معبر رفح» 15 ديسمبر

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الحكم فى دعوى «إغلاق معبر رفح» 15 ديسمبر الحكم فى دعوى «إغلاق معبر رفح» 15 ديسمبر

حددت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، جلسة 15 ديسمبر القادم، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المحامي ناصر حسن، والتى يطالب فيها بإغلاق معبر رفح.

كان حسن قد أقام دعوى أمام المحكمة، طالب فيها بإلزام كل من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، بصفتهم، بإغلاق معبر رفح الحدودي بين وغزة بشكل نهائي، وإلزام المعلن إليهم بصفتهم بتنفيذ ذلك.

واستند حسن في دعواه إلى عمليات استهداف الجيش والشرطة في سيناء، واتهام السلطات المصرية لحركة حماس بالضلوع في تلك الهجمات، وبناء عليه فقد وجب على السلطات المصرية إغلاق المعبر نهائيا، حسبما ورد في الدعوى.

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