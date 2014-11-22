«حماس»: وسائل إعلام مصرية «مشبوهة» تستهدف المقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية، حماس، إن دعوى حظر كتائب القسام، واعتبارها منظمة إرهابية، استمرار لمسلسل استهداف المقاومة الفلسطينية.

وأضاف بيان صادر السبت، عن المتحدث باسم حماس، فوزي برهوم، تلقت «المصري اليوم»، نسخة منه، «أن رفع دعوى قضائية لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، ضد كتائب القسام للمطالبة بحظرها واعتبارها منظمة إرهابية، وتحديد موعد للنظر فيها والتركيز على الموضوع في وسائل إعلام مصرية مشبوهة ومأجورة، استمرار لمسلسل استهداف المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام بهدف تشويهها والنيل منها، وتحديدا بعد انتصاراتها المظفرة على العدو الإسرائيلي وكسر هيبته وإرادته».

وتابع بيان «برهوم»، «هذه المواقف والإجراءات تتقاطع تماما وبنفس الأسلوب مع ما يفعله العدو الإسرائيلي، من إجراءات ضد المقاومة الفلسطينية وأهلنا في القدس وكتائب القسام، ونؤكد أن كل محاولات التشويه المبرمجة والممنهجة والمركبة، لن تستطيع أن تنال من سمعة ونضالات شعبنا ومقاومته الباسلة، ولن تثنينا عن المضي قدما في محاربة العدو الإسرائيلي مهما بلغت التحديات».