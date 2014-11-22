“الصحفيين الإلكترونيين”: الحديث عن قبولنا بنقابة الصحفيين مستهلك و لن يتحقق

قال صلاح عبد الصبور، نقيب الصحفيين الإلكترونيين “المستقلة”، إن ما صرح به جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، عن عزم النقابة تعديل قانونها لإستيعاب الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية، هو حديث مًستهلك منذ أربع سنوات ولن يتحقق، بسبب رفض الجمعية العمومية للنقابة، خوفًا من إلغاء بدل التدريب و التكنولوجيا، لزيادة عدد الأعضاء بشكل كبير فى حال قبول عضوية الصحفيين الإلكترونيين.

واوضح عبد الصبور، فى تصريحات خاصة لـ”أونا”، أنه إذا تم تطبيق هذا القرار؛ فسوف تستمر نقابة الصحفيين الإلكترونيين فى عملها، لتضم الزملاء الغير مقبولين بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد تقديم القانون الخاص بها إلى لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، بعد إنتهاء بعض المراجعات القانونية، ليتم إعلانها رسميًا نقابة مهنية، ومن المتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الجارى.

المراسل – مارينا ميلاد