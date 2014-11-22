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الاشتباه فى خلية إرهابية ببورسعيد

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الاشتباه فى خلية إرهابية ببورسعيد الاشتباه فى خلية إرهابية ببورسعيد

مديرية أمن بورسعيد

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، بالتحفظ على ركاب سيارة ميكروباص وإرسالهم إلى شرطة قسم الميناء، ومنه تم تحويلهم لجهاز الأمن الوطنى للاشتباة فى انتمائهم لعناصر تنظيم إرهابى، وجارى عمل التحريات حولهم ومواصلة التحقيق معهم .

وكان المقبوض عليهم يستقلون المعدية بورسعيد رقم 1 المتجهة الى مدينة بورفؤاد وفى منتصف قناة السويس وبتوجهات من مشرف المعديات قام قبطان ربان المعدية بالعودة بها ثانية للمرسى للرصيف ناحية بورسعيد وتم انزال سيارة المشبة فيهم امنيًا.

وتكثف الجهات الأمنية تحرياتها لمعرفة هويتهم وأسباب توجههم لمنطقة لشرق بورسعيد.

 

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