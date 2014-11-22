سوداني الجنسية بقضية رابعة: تم القبض عليا ولست طرفا فى الصراع الذى يدور داخل مصر

ستمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بطرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والمستشارين ياسر ياسين ,وعبد الرحمن صفوت وسكرتارية أحمد صبحى ، خلال نظر تجديد حبس 275 متهما في اتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضي، أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي الى أحد المتهمين.

وتبين بعد خروج المتهم انه يدعى “معتز الخير.بلال” من القفص وقال امام المحكمة انه سودانى الجنسية، وتم القبض عليه أثناء فض اعتصام رابعة العدوية وكان يمر وقتها بالشارع, وانه ليس جزء من الصراع الذى يدور بمصر الان, وسكنى بمنطقة رابعة جعلنى متهم فى القضية.

واضاف المتهم أنه قدم اوراق تفيد أنه سودانى الجنسية, وليس له دخل بالقضية وكان داخل مصر لقيامه برحلة علاجية, وينمتى لمصر الامن والامان, موكدا ان مصر هى الدولة الكبيرة للعرب,وقرر اقاضى رفع الجلسة بعد سماع المتهم, وهلل المتهمون فور دخوله القفص.

فيما أكد حسين رفعت محامية ان السفير السودانى قد زارة الاسبوع الماضى، وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين يوم 14 أغسطس الماضي أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية، حيث يواجه المتهمون ارتكاب جرائم استعمال القوة والعنف مع أفرد الشرطة، ومنع رجال السلطة العامة، من ممارسة أعمالهم، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة مفرقعات، وتخريب المال العام والطرق، وتعطيل وسائل النقل البرية، وإضرام النيران في مسجد رابعة العدوية وملحقاته عمدًا، وحيازة أسلحة بيضاء للاعتداء على المواطنين، والإرهاب، وتكدير الأمن العام.