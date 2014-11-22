محافظ الجيزة يبحث مع مؤسسة” شباب بتحب مصر” تطوير ميدان الجيزة

التقت مؤسسة شباب بتحب مصر اليوم بالدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة بديوان عام المحافظة لمناقشة مشروع المؤسسة لتطوير وتجميل ميدان الجيزة.

وصرح احمد فتحى رئيس المؤسسة بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تطوير وتجميل ميدان الجيزة الذي أعدته المؤسسة ويشمل أربعة مراحل من المقترح أن تبدأ أول مرحلة في الإسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 75 متطوعا ومتطوعة من أعضاء المؤسسة مع مراعاة مشاركة ذوي الإعاقة ، وستقوم المؤسسة وعلي مدار شهرين بتوعية المواطنين بإستخدام نفق المشاه بالجيزة.

وتشمل عملية التطوير والتجميل علي حملة نظافة موسعة بميدان الجيزة بإستخدام حاويات لجمع المخلفات ، ودهان كافة بلدورات ميدان الجيزة ، ودهان الأسوار الحديدية المحيطة بالميدان ، وعملية نظافة لجسم كوبري الجيزة وأيضاً زراعة 1000 شجرة و500 متر نجيلة بحدائق ميدان الجيزة.

وانتقلت المؤسسة بتكليف من المحافظ للقاء تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة لعمل جولة ميدانية للوقوف علي تفاصيل المشروع ، وإعداد مذكرة للعرض على المحافظ بتكلفة التنفيذ، وبالفعل تم النزول الي الميدان ومناقشة التفاصيل والترتيبات وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المشروع قريبًا.

أ ش أ