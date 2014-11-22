أمن القاهرة يلقي القبض على طالب بحوزته أسلحة نارية لاستخدامها فى مسيرات الإخوان

ألقت قوات الأمن فى مديرية أمن القاهرة القبض على طالب بحوزته أسلحة نارية ويقوم باستخدامها فى المسيرات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية .

كان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء على الدمرداش مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة قد وجها بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفا.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن المدعو السيد أشرف السيد محمود حسين وشهرته “سيكا ” 19 سنة طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ومقيم دائرة القسم وبحوزته أسلحة ناريه ويقوم باستخدامها فى المسيرات المؤيدة لجماعة الإخوان الإرهابية .

وعقب استصدار اذن من النيابة العامة تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه وبحوزته قطعتى سلاح ناري “فرد خرطوش عيار 12 مم ، كباس خرطوش عيار 12 مم و 9 طلقات من ذات العيار”، وجهاز كمبيوتر “لاب توب”، هاتف محمول، قناع وجه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد استخدامها فى التعدي على القوات والمواطنين أثناء المسيرات المؤيدة لجماعة الإخوان.

أ ش أ