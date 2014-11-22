حمدان بن محمد يوجه بإنجاز "رحلتنا" استلهاماً لمسيرة "الاتحاد"

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبالتزامن مع الاستعداد لاحتفال الدولة بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس الاتحاد، بتنظيم مشروع ثقافي فني جديد، تحت عنوان "رحلتنا" يوظف فن الغرافيتي من أجل انجاز لوحة فنية عملاقة بطول 2,180 متر، ومن المتوقع أن تُسجل اللوحة، التي يتم تنفيذها من قبل مكتب سمو ولي العهد بالتنسيق مع "براند دبي" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها الأطول في فئتها، على أن يكون محتواها الأساسي مستلهم من مسيرة الاتحاد.

ووجه سموه بأن يعكس غرافيتي "رحلتنا"، الذي يشبه خارطة الدولة بإماراتها السبع، أبرز المراحل التي مرت بها الإمارات بدءاً من الماضي المشرق، مروراً بومضات الحاضر المضيئة في شتى المحافل، وهو ما ينعكس بدوره على استشراف المستقبل وذلك من خلال مشاركة فنية وجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتحويل إمارة دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم ويبرز التجربة الإنسانية الفريدة التي تقف وراء الانجازات العديدة المتحققة فيها.

ومن جانبه صرح سعادة سيف بن مرخان الكتبي، مدير عام مكتب سمو ولي عهد دبي: "يعد غرافيتي "رحلتنا" توثيق فني متميز برؤية تشكيلية معاصرة لجوانب من مسيرة "الاتحاد"، ويشارك في رسم اللوحة نخبة من أبرز فناني "الغرافيتي" في العالم، والوطن العربي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة مميزة من الفنانين الإماراتيين.

وأضاف الكتبي: "من المقرر أن يقام الحدث على مدار يومي 29 و30 نوفمبر الحالي، بجانب حديقة شاطئ جميرا، والدعوة عامة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمشاركة في احتفالات الوطن بذكرى الاتحاد، بل والمشاركة في رسم اللوحة تحت إشراف الفنانين المؤهلين".

من جانبه أعرب إسماعيل الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة للمشروع الثقافي الجديد "رحلتنا": "من المتوقع أن يشارك نحو أكثر من 150 فناناً في انجاز هذه اللوحة التي ستغدو بمجرد إتمامها جاهزة لأن تسجل الريادة ضمن فئة اللوحة الأطول في إطار الأعمال التشكيلية المنجزة بأسلوب فن الغرافيتي.

وأضاف الهاشمي: "يتكون الفريق الفني للوحة من 100 فناناً عالمياً من أشهر مبدعي فن الغرافيتي، ومن ثم ينضم لهم نحو 30 فناناً عربياً، فيما سيصل عدد الفنانين الإماراتيين المشاركين بشكل أساسي في انجاز "رحلتنا" إلى نحو 20 فناناً، فضلاً عن أن المشاركة ستكون متاحة للجميع، وخصوصاً طلبة المدارس والجامعات وذلك من أجل تحفيز روح المشاركة الوطنية".

وأوضح الهاشمي عن وجود تنسيق مع عدد من المؤسسات والدوائر الرسمية لتحفيز موظفيها على المشاركة في الفعالية، وتدشين جوائز في هذا الإطار لأجمل المشاركات وفق معايير فنية، حيث سيتسنى الاستفادة من المنتج الفني النهائي لـ"رحلتنا" على نحو غير تقليدي، من خلال آليات سيتم الكشف عنها لاحقاً .

وثمن الهاشمي دور الجهات الداعمة وهي "براند دبي" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، هيئة السياحة والتسويق التجاري، جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مؤسسة دبي للإعلام، القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، هيئة دبي للثقافة والفنون، سكاي دايف دبي واكس دبي.

سيحتاج المشروع إلى نحو 7 آلاف علبة لطلاء الألوان بأسلوب الضغط الهوائي، وسوف يتم الاستفادة منها جميعاً في إبداع أعمال فنية عقب الانتهاء من استخدامها، فضلاً عن أنها بالأساس مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

> وسيتمكن كل مشارك في مشروع "رحلتنا" من الحصول على شهادة معتمدة بالمشاركة، لاسيما وأن المشروع الذي يأتي في إطار احتفالات الدولة بالذكرى 43 لتأسيس الاتحاد، وسيتم تسجيله في موسوعة جينيس العالمية.

وستقوم لجنة المشروع بتنظيم فعاليات تراثية وترفيهية متنوعة للزوار، حيت تبدأ الفعاليات في الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً، كما يمكن للراغبين بالمشاركة في تلوين اللوحة التسجيل لحضور حصة تدريبية سريعة يتعلمون من خلالها مبادئ الرسم، وإجراءات الأمن والسلامة الواجب إتباعها وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: www.U43.ae، ويمكن للجمهور متابعة الاستعدادات للفعالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: @RehlatnaUAE