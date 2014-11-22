لبيب: الدولة تركز على تطبيق مفهوم اللامركزية في شتى القرارات خلال الفترة المقبلة

أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن السياسة العامة للدولة تركز علي تطبيق مفهوم اللامركزية في شتي القرارات والسياسات العامة، وخاصة الخدمية منها خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها محافظة الإسكندرية اليوم “السبت” على هامش مؤتمر “اللامركزية” بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان “رؤية القيادات المحلية فى تطبيق اللامركزية” برئاسة اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية،

وبحضور اللواء بدر طنطاوى محافظ مرسى مطروح، والمستشار عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، ورؤساء الأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال لبيب – في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مستشاره للتطوير الدكتور هشام الهلباوي – “إن الدولة متفقة علي أن أفضل مستوي من الخدمات سيتم تطبيقه من خلال اللامركزية من خلال خطط وبرامج تم وضعها للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن”.

وأوضح أنه سيتم تقديم كافة الخدمات للمواطن عن طريق سياسات وقرارات غير مركزية، مشيرا إلى أنه ستبقي فقط السياسة اﻷمنية خارج مفهوم اللامركزية، وأن تشكيل المجالس المحلية القادمة سيكون نواة للبدء في تنفيذ اللامركزية، وذلك طبقا لبنود الدستور، والتي تضمنت العديد من محددات لحماية تلك المجالس واستقلاليتها.

ولفت لبيب إلي أنه تبقي فقط 50 شهرا لتطبيق استراتيجية كاملة للامركزية، حيث أن الدستور أكد أنه في خلال الخمس سنوات القادمة سيتم تطبيق تلك الاستراتيجية، مؤكدا أنه تم وبالتنسيق مع كافة المحافظات استعراض متطلباتهم ورؤيتهم حول اللامركزية حسب طبيعة كل محافظة وأفضل الطرق نحو الوصول إلي أفضل مستويات تقديم الخدمات.

وأضاف أنه من المقرر عقد مؤتمر نهاية الشهر الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بعنوان اللامركزية، وذلك للتعرف علي الرؤي المختلفة للمحافظات وتطلعاتهم نحو اللامركزية خلال المرحلة القادمة، وذلك بحضور الخبراء والمتخصصين لوضع محددات وآليات تنفيذ برامج اللامركزية.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق مهدي أن الدولة تبذل كافة الجهود للإرتقاء بمستوي الخدمات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي، مشيرا إلي أن برامج اللامركزية التي سبتم تطبيقها خلال الفترة القادمة ستعمل علي الإرتقاء بالمنظومة الخدمية، لافتا إلى أنه جاء الوقت لتطبيق الدراسات باستخدام المفاهيم العلمية، وأن المحافظ له حاليا ولاية علي أرضه بما يقارب من 2 إلي 5% فقط.

وبدوره، قال اللواء مصطفي هدهود “لابد من تغير مفهوم العمل وربطه بمنظومة اللامركزية، وذلك عن طريق إقامة مشروعات جديدة لاستيعاب العمالة المختلفة بالمحافظة بما يعمل علي استقلالية العمل، مؤكدا أن تطبيق اللامركزية أول الخطوات الصحيحة نحو التنمية العلمية”.

أ ش أ