مواطن بالفيوم يحاول الانتحار لمروره بضائقة مالية

حاول مواطن بمدينة الفيوم، الانتحار، بعد أن قام بسكب كمية من البنزين على ملابسه وإشعال النيران فى جسده ، بسبب مروره بضائقة مالية .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة أحمد . ح 55 سنة ، نتيجة محاولته التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية ، وسكب على ملابسه بنزين وأشعل النيران فى نفسه.

وتمكن بعض الأهالى من السيطرة على النيران وإطفاءها مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الأولى وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .