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مواطن بالفيوم يحاول الانتحار لمروره بضائقة مالية

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مواطن بالفيوم يحاول الانتحار لمروره بضائقة مالية مواطن بالفيوم يحاول الانتحار لمروره بضائقة مالية

صورة أرشيفية

حاول  مواطن بمدينة الفيوم، الانتحار، بعد أن قام بسكب كمية من البنزين على ملابسه وإشعال النيران فى جسده ، بسبب مروره بضائقة مالية .

تلقى اللواء الشافعى محمد حسن مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم ، إخطارا من اللواء محمد الشامى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة أحمد . ح 55 سنة ، نتيجة محاولته التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية ، وسكب على ملابسه بنزين وأشعل النيران فى نفسه.

وتمكن بعض الأهالى من السيطرة على النيران وإطفاءها مما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الأولى وتم نقله للمستشفى العام لتلقى العلاج ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

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