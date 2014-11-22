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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا

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ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة بالمنيا

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع بمنزل أحدهما.

تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث مغاغة بقيام محمود م م أسامة م س بادارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية محلية الصنع بمسكن الاول وبيعها نظير مبالغ مالية.

وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمان بمنزل الاول وبحوزتهما عدد 3 فرد محلى الصنع عدد 2 مسدس ماركة برتا عيار 9 م عدد 45 طلقة خرطوش من ذات العيار 2 دبشك بندقية خرطوش 6 مقبض خشبى لفرد محلى 9 ماسورة فرد محلى ، 10 إبرة ضرب نارى 4 ياى إبرة النار ، وبعض الادوات المستخدمة فى التصنيع ماكينة جلخ 9 مبرد حديدى 5 شريط لحام جاكوش مفك 2 منشار حديدى لفة ورق سنفرة حديد ومبلغ 14 الف جنيه بحوزة الاول بمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

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