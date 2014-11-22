كاسياس ' خبير ' ريال مدريد الوحيد بملعب إيبار

(إفي): سيكون الحارس إيكر كاسياس، الوحيد من بين اللاعبين الحاليين لريال مدريد الذين سبق لهم زيارة ملعب إيبار، الذي سيحل "الميرنجي" ضيفا عليه السبت في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على ايبار السبت للمرة الأولى في الليجا، التي صعد لها أصحاب الأرض للمرة الأولى منذ عقود.

ولم يتواجه الفريقان على ملعب إيبار سوى مرة واحدة في موسم 2003-2004 في ذهاب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، حينما كان البرتغالي كارلوس كيروش يتولى تدريب الفريق الملكي.

ولم تكن المباراة سهلة بالنسبة للفريق الملكي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وحسم الريال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو بهدفين نظيفين حملا توقيع البرازيلي رونالدو والبرتغالي لويس فيجو.