في مذبحة بورسعيد..الشاهد ينفي ورود معلومات عن نية المصري في الاعتداء علي الأهلي

قال الضابط تامر عباس جابر البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا “بمذبحة بورسعيد” ،أنه كان يعمل رئيس مباحث قسم المرافق ببورسعيد وأنه كان مكلف بملاحظة الحالة في المدرج الغربي بالاستاد وكنت اجلس في منتصف المدرج مع الجماهير.

واشار الي انه لم يشاهد حالات اعتداءات او اصابات او وفيات اثناء المباراة، وردا علي اسئلة الدفاع قال الشاهد انه ليس لديه معلومات حول وجود رابطة سوبر جرين في وسط المدرجات، ونفي الشاهد ورودت معلومات اليه عن اعتزام النادي المصري النزول للعتداء علي النادي الاهلي بعد المباراة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية .

ويذكر ان هذة القضية راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 .