أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

في مذبحة بورسعيد..الشاهد ينفي ورود معلومات عن نية المصري في الاعتداء علي الأهلي

Google+ Print
في مذبحة بورسعيد..الشاهد ينفي ورود معلومات عن نية المصري في الاعتداء علي الأهلي في مذبحة بورسعيد..الشاهد ينفي ورود معلومات عن نية المصري في الاعتداء علي الأهلي

مذبحة استاد بورسعيد

قال الضابط تامر عباس جابر البلتاجي أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة اثناء جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا “بمذبحة بورسعيد” ،أنه كان يعمل رئيس مباحث قسم المرافق ببورسعيد وأنه كان مكلف بملاحظة الحالة في المدرج الغربي بالاستاد وكنت اجلس في منتصف المدرج مع الجماهير.

واشار الي انه لم يشاهد حالات اعتداءات او اصابات او وفيات اثناء المباراة، وردا علي اسئلة الدفاع قال الشاهد انه ليس لديه معلومات حول وجود رابطة سوبر جرين في وسط المدرجات، ونفي الشاهد ورودت معلومات اليه عن اعتزام النادي المصري النزول للعتداء علي النادي الاهلي بعد المباراة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية .

ويذكر ان هذة القضية راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012 .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا