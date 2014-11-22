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تجديد حبس 5 من أنصار مرسى 15 يوما فى أحداث التظاهر بالمنيا

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تجديد حبس 5 من أنصار مرسى 15 يوما فى أحداث التظاهر بالمنيا تجديد حبس 5 من أنصار مرسى 15 يوما فى أحداث التظاهر بالمنيا

صورة أرشيفية

قررت نيابة مركز المنيا، اليوم السبت، تجديد حبس 5 من أنصار مرسى 15 يوما بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف بمركز المنيا والتخطيط لتخريب منشأت عامة وشرطية بالمحافظة.

وقال جمال عبد المجيد محامى المتهمين، إن نيابة مركز المنيا قررت تجديد حبس كل من محمد احمد ابراهيم ومحمد خلف الله احمد ومحمود قدرى محمود ومحمود احمد عباس ومحممد نبيل عبد الله 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المتهمين، حيث اسندت لهم تهمة التحريض على العنف وإثارة الشغب والدعوة إلى التظاهر وتخريب المنشأت الشرطية والعامة.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، قد ألقت القبض على المتهمين فى 5 نوفمبر الجارى خلال حملة مداهمات أمنية، ووجهت لهم تهمة الدعوة للتحريض على العنف وإثارة الشغب والتظاهر بمركز المنيا .

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