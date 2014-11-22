بالصور.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية حول تطبيق اللامركزية بحضور عدد من المحافظين



> أقامت مكتبة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، ورشة عمل حول استطلاع الإراء حول تطبيق اللامركزية ورؤية القيادات المحلية لتطبيق اللامركزية بحضور محافظين الإقليم وهم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، والمستشار محمد عزت عجوه محافظ كفر الشيخ، واللواء بدر طنطاوى محافظ مطروح، واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والدكتور هشام الهلباوى نائباً عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية.

من جانبه قال اللواء طارق مهدى هذا الشرار الذى ترعاه القيادة السياسية والتى يتم وضعها فى المقدمة لتحقيق الرخاء، ويضع جزء من الأساس لتفعيل السياسات التى ترفع شأن مصر عن طريق تطبيق فكر اللامركزية، والغرض من ورشة عمل اليوم هى معرفة ما يسبب العطلة فى تنمية المحليات.

وأضاف الدكتور هشام الهلباوى بعد ثورتى يناير ويوينه أصبح الشغل الشاغل للحكومة كيفية الإرتقاء بمستوى الخدمات للمواطن ورفع كفاءة الأحياء والمدن والمراكز، ويعد تطبيق اللامركزية هو الحل الوحيد للإرتقاء بالمستوى التنموى فى ربوع مصر، ويوجد اتفاق فى تغير أسلوب التنمية المحلية، نحن نتكلم عن المفهوم الصحيح اللامركزية وهى نقل السلطة إلى المستويات المختفلة من الإدارة المحلية، وهو ما تم فى المادة 77 ، والمادة 78 يوجد ضرائب ومتحصلات معظمها لا يوجد فيها عدالة فى تقسمها على السلطة المحلية والتنفيذية، ونوه أنه سيكون هناك مؤتمر قومى كبير فى نهاية الشهر الحالى للعرض على رئيس الوزراء ما تم الاتفاق عليه على مستوى المحافظات فى تجارب اللامركزية.

ويزيد المستشار محمد عزت أننا نعانى من مركزية المصدر والتوزيع، ولذلك يجب أن تشمل موازنة المحافظة كل الخدمات الموجودة بها، ولابد أن يوجد مجلس أعلى للتنمية المحلية يحد من إدارة السلطة التنفيذية.

وقال اللواء مصطفى هدهود نحن دولة فقيرة ولكن الأفراد أغنياء كما حدث فى قناه السويس ويجب على الدولة إستغلال هذا، وأن منظمات المجتمع المحلى له دور كبير فى تنظيم هذه العلاقة.