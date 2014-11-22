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تأجيل محاكمة دومة في “أحداث الوزراء” لـ 9 ديسمبر

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تأجيل محاكمة دومة في “أحداث الوزراء” لـ 9 ديسمبر تأجيل محاكمة دومة في “أحداث الوزراء” لـ 9 ديسمبر

أحمد دومة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة،  تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومة و268 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً بـ”احداث مجلس الوزراء” الى جلسة 9 ديسمبر المقبل .

كما قررت المحكمة احالة البيان الصادر عن نقابة المحامين للنائب العام للتحقيق فيه لما ورد به من ألفاظ اعتبرتها المحكمة بمثابة اهانة لها، الى جانب تكليف محكمة الإستئناف بندب محامى من النقابة للترافع بالقضية عقب انسحاب اعضاء الدفاع بجلسة اليوم.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.

 

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