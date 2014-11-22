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رداً على منتقديها بسبب «إنجليزي» القاهرة السينمائي.. غادة عبدالرازق: «تحدثت بتلقائية وعفوية»

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رداً على منتقديها بسبب «إنجليزي» القاهرة السينمائي.. غادة عبدالرازق: «تحدثت بتلقائية وعفوية» رداً على منتقديها بسبب «إنجليزي» القاهرة السينمائي.. غادة عبدالرازق: «تحدثت بتلقائية وعفوية»
غادة عبدالرازق

غادة عبدالرازق

أثارت طريقة حديث الفنانة غادة عبد الرازق باللغة الإنجليزية في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء تسليمها جائزة الهرم الفضى لأفضل ممثلة، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نطقها للكلمات ببطىء شديد وبطريقة غير سليمة، وشبهتها التعليقات بإنجليزي السيدة منى البحيري صاحبة جملة “شتب يور ماوس أوباما”.

ورفضت الفنانة المصرية التعليق على أخطاء نطقها بالإنجليزية، قائلة «تحدثت بتلقائية وعفوية»، حسبما ذكر موقع «العربية نت».

وقد وجه الفنان نبيل الحلفاوى انتقاداً لمن سخروا من الفنانة غادة عبدالرازق، وكتب الحلفاوى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «لا أقبل انتقاداً لمن لا يجيدون الإنجليزية إلا ممن يجيدون العربية أولاً».

نبيل الحلفاوى

 

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