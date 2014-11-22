محافظ بورسعيد يقود حملة للتفتيش علي المطاعم

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بحملة للتفتيش علي العديد من المطاعم داخل المحافظة يرفقة العميد خالد العوادلي رئيس مباحث التموين والرائد محمد عبد المنعم ومفتتشي الأغذية بالتموين، حيث تم خلال الحملة تشميع احدى مخازن محل للوجبات الغذائية للعمل بدون ترخيص مزاولة النشاط.

وقامت مباحث التموين بأخذ عينات من العديد من المحلات الشهيرة لعرضهاعلي مراقبة الأغذية والصحة لبيان مدي مطابقتها للمواصفات الصحية من عدمه .

وأشار المحافظ إلي استمرار الحملات المكثفة علي كافة المطاعم لضبط أي مخالفة موكدا علي تقييم النظافة الشخصية للعاملين في المحلات والنظافة العامة ومدى التزام المحلات بالمعايير والقواعد الصحية.

وطالب أصحاب المحلات باتباع الأساليب والممارسات الصحية وعدم تعريض الأغذية للتلوث والفساد والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، مشيرا إلي اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

و تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد خالد العوادلي من ضبط فرع لاحدي شركات الادوية بحي الشرق تعمل بدون ترخيص مزاولة نشاط وعلي الفور تم تشميع المقر وتحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المسئولين عنه.