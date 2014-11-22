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وزارة النقل توقع بروتوكول ” الخدمات الاستشارية ” مع أكاديمية النقل البحري

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وزارة النقل توقع بروتوكول ” الخدمات الاستشارية ” مع أكاديمية النقل البحري وزارة النقل توقع بروتوكول ” الخدمات الاستشارية ” مع أكاديمية النقل البحري

المهندس هانى ضاحى وزير النقل

شهد اليوم المهندس هانى ضاحى وزير النقل، توقيع بوتوكول التعاون بين وزارة النقل ممثلة فى هيئة تخطيط مشروعات النقل، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى مجال الخدمات الإستشارية، ووقع الاتفاقية كلا من المهندسه عزة غانم نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل،والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا .
> وصرح وزير النقل بأن بروتوكول التعاون يهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية ( الهندسية – الاقتصادية – المعلوماتية – البرامج التدريبية ) خاصة وأن الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل هى الجهة المنوط بها وضع الاستراتيجيات الخاصة بتطوير منظومة النقل فى واقتراح الدراسات والمشروعات التى تهدف الى تطبيق هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالاضافة الى ما تتمتع به الاكاديمية من مراكز متخصصة فى مجالات ( الهندسية –المعلوماتية – البرامج التدريبية )

وأشار ضاحى أن الوزارة تهدف من خلال توقيع هذا البرتوكول الى تنفيذ المشروعات والدراسات التى تتطلبها الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل الخاصة بجميع الجهات التابعة لوزارة النقل فى كافة التخصصات ( الهندسية – التخطيط –تنسيق المواقع المعمارية والانشائية والكهربائية – الاعمال الميكانيكية – ادارة المشروعات- التصميم الانشائى للأرصفة البحرية وأعمال التكريك – الدراسات الاقتصادية – دراسات الجدوى – تطبيقات نظم المعلومات – البرامج التدريبة فى مجال النقل البحرى، مضيفاً أن هذا البرتوكول ما هو الا ثمرة للتعاون القائم بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، على توفير كافة خبرات الأكاديمية المتاحة والدعم الفنى اللازم فى مجال الدراسات والبحوث والإستشارات لهيئة تخطيط مشروعات النقل ووزارة النقل مضيفاً أن الهدف الأسمي للأكاديمية هو تلبية احتياجات مجتمعنا المصرى من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مجالات الهندسة والادارة والنقل واللوجيستيات وأن الأكاديمية سوف تظل عونا ودعما لكل الدول العربية في كل المجالات التي تصب في مصلحة دعم الموارد البشرية العربية.

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